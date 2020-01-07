Aleyna Tilki’den kendi dudağına öpücük

Genç popçu Aleyna Tilki, kendisinin balmumu heykelini öptü.

Madam Tussauds’ta genç popçu Aleyna Tilki’nin de balmumu heykeli sergilenmeye başladı. Genç isim, kendi balmumu heykelini görmek için müzeye gitti. Burada fotoğraf çekilen Aleyna Tilki ilginç pozlar verdi.

Tilki, kendi balmumu heykelini dudaktan öptüğü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı…