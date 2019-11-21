Aleyna Tilki'den oyuncak bebek açıklaması!

Yaptığı her hareketle olay olmayı başaran Aleyna Tilki yanından ayırmadığı oyuncak bebeğiyle ilgili açıklama yaptı. Tilki açıklamasında "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum" dedi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün objektiflere takıldı. Tilki, fotoğraf çektirmeden önce şoföründen oyuncak bebeğini istedi.

Aleyna Tilki eline aldığı oyuncak bebeğiyle objektif karşısına geçti. Tilki, oyuncak bebek ile ilgili "Bu bebeği kendime çok benzetiyorum, kendimi de çok sevdiğim için onu yanımdan ayırmıyorum. Kendi kendime geziyormuşum gibi geliyor" dedi.

Gittiği AVM'de görüntülenen popçu Aleyna Tilki, kucağındaki oyuncak bebekle dikkat çekmişti. Bebeğini kucağından indirmeyen Tilki, meraklı bakışlar arasında turuna devam etmişti.