Aleyna Tilki'den tatil pozları
Aleyna Tilki'den tatil pozları
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Bikinili halde fotoğraflandıktan sonra 'fazla kilo' eleştirilerine maruz kalan şarkıcı yeni pozlarını paylaştı.
Bodrum'da objektiflere yansıyan kareleri ile adından söz ettiren şarkıcı Aleyna Tilki, tatile hız kesmeden devam ediyor.
İşte Tilki'nin tatil paylaşımları:
Etiketler : Aleyna Tilki, tatil, bikinili poz
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