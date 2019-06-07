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Aleyna Tilki'nin Bodrum keyfi

Aleyna Tilki'nin Bodrum keyfi 1110

Aleyna Tilki, bayramda yoğun konser maratonuna ara verip Bodrum’a uçtu. Genç şarkıcı, önceki gün Kai Beach’te objektife takıldı.