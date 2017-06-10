ALEYNA TİLKİ'YE BÜYÜK ŞOK!

Aleyna Tilki'nin şarkısı Youtube'dan kaldırıldı

Aleyna Tilki'nin ve Emrah Karaduman'ın Youtube'de 200 milyondan fazla izlenen 'Cevapsız Çınlama' şarkısı, bilinmeyen bir nedenden dolayı YouTube'dan telif hakkı nedeniyle kaldırıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çağatay Akman'ın Youtube'de 240 milyon izlenen şarkısı 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' , AnnaRF isimli grubun telifiyle Youtube yayından kaldırmıştı.

Henüz bu telif skandalı gündemdeyken ilginç bir telif skandalı da Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın 'Cevapsız Çınlama' şarkısında yaşandı.

16 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla 200 milyon kez izlenmiş ve yine uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etmişti.