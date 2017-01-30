'Aleyna Tilki'ye Tahammül Edemiyorum!'
Şok!
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Instagram üzerinden yeni başlayan canlı yayın uygulamasını deneyen Demet Akalın, yayın esnasında Aleyna Tilki şarkısına denk gelince sert bir tepki verdi.
Son dönemde sık sık gündeme gelen ve alkollü mekanlarda sahne alması yasaklanan Aleyna Tilki'ye bir şok da Demet Akalın'dan.
Araç kullanırken çekim yapan Demet Akalın, takipçileriyle konuştuğu sırada radyoda Aleyna Tilki şarkısı çalmaya başlayınca kanalı değiştirdi. Akalın, kanalı değiştirirken bir yandan da ” Tahammül edemiyorum bu kıza ve şarkısına” şeklinde bir yorumda bulundu.
DEMET AKALIN FULİN’İ DESTEKLİYOR
Demet Akalın'ın bu tavrının sebebinin; Aleyna Tilki ile neredeyse kanlı bıçaklı olan şarkıcı Fulin’e verdiği desteğin yattığı iddia ediliyor.
Kendi albümü için besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl'dan aldığı bir parçayı Fulin'e hediye eden Demet Akalın, bu jestini Twitter hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı.
Çıkış yaptığı dönemden beri Fulin'i destekleyen Akalın için genç şarkıcı “Ustam” ifadesini kullanıyor.
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Etiketler : Demet Akalın, Aleyna Tilki, Fulin
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