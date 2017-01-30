'Aleyna Tilki'ye Tahammül Edemiyorum!'

DEMET AKALIN FULİN’İ DESTEKLİYOR

Demet Akalın'ın bu tavrının sebebinin; Aleyna Tilki ile neredeyse kanlı bıçaklı olan şarkıcı Fulin’e verdiği desteğin yattığı iddia ediliyor.

Kendi albümü için besteci ve söz yazarı Sinan Akçıl'dan aldığı bir parçayı Fulin'e hediye eden Demet Akalın, bu jestini Twitter hesabından takipçileriyle de paylaşmıştı.