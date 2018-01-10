Aleyna Tilki'yi yıkan haber!

Magazin gündeminde sıklıkla yer alan 17 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki'nin anne ve babası boşandı.

Yaşının küçüklüğü ve şarkılarıyla magazin gündeminin dilinden düşmeyen şarkıcı Aleyna Tilki'nin ailesi boşanma kararı aldı.

Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne avukatları eşliğinde gelen Aleyna'nın annesi Havva Tilki ile babası Mehmet Tilki, Aile Mahkemesi'ne boşanma dilekçesi verdi.

Sundukları anlaşmalı boşanma dilekçesini mahkemeye sunan çift, kısa süre içinde duruşması görülerek boşandılar.

Aleyna Tilki, boşanma aşamasında ailesinin yanında yer almadı.