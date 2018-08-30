Aleyna Tilki'yle dalga geçtiler!

Geçtiğimiz aylarda trafiğe kapalı alanda araba kullanma görüntüleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki, ehliyetini alır almaz direksiyon başına geçtiği anları paylaştı. Tilki'nin takipçileri paylaşıma, "Ya sen Aleyna Tilki'sin, o kollarının hali ne." yorumu yaptı.