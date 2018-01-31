Aleyna'dan Ego Patlaması!

Reşit olmadan alkollü mekanlarda sahneye çıktığı için Türkiye gündemine oturan ve her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, ilginç açıklamaları ve davranışlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Tilki, bu kez de ABD'de büyük bir şöhret elde ettiğini yürürken insanların kendisini parmakla gösterdiğini söyleyerek şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde ABD’den Türkiye’ye dönen şarkıcı Aleyna Tilki, geçen akşam Kuruçeşme’de bulunan bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Her zamanki gibi kendisini yere göğe sığdıramayan şarkıcı, birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Tilki’nin bu yorumları “Sen neymişsin be Aleyna” dedirtti.

MEĞERSE HER YERDE PARMAKLA GÖSTERİLİYORMUŞ



Amerika'da sıradan bir vatandaş olmadığını söyleyen Tilki, “Özellikle Asyalılar ve Koreliler beni çok seviyorlar ama çok utangaçlar. O yüzden genellikle uzaktan fotoğraflarımı çekiyorlar. Parmakla gösteriliyorum, şahitlerim var” diye konuşarak çevresindekileri güldürdü.

Aleyna Tilki, katıldığı ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasıyla şöhret olmuştu. Daha 14 yaşındayken katıldığı yarışmada iddialı sesiyle dikkatleri çekmeyi başaran Tilki, kısa sürede tanınırlığını zirveye taşıdı.

Şöhrete ulaşan Tilki, reşit olmadığı için davranışları yüzünden hep eleştiri odağı oldu. Birçok kişi, Tilki’nin henüz çocuk olduğuna vurgu yaparak, sahnedeki davranışları, kıyafetleri ve genel yaşam tarzını sert ifadelerle eleştirdi. Eleştiri yapanların asıl amacı ise çocuk varlığına ve çocukların korunmasına dikkat çekmekti. Bu bağlamda Tilki’nin eğitimine odaklanması gerektiği vurgulandı, ailesi ve şöhret yönetiminden sorumlu kişilere uyarılarda bulunuldu.