Aleyna'dan olay yaratan paylaşıma açıklama

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı.

Üzerindeki kürkle çektiği selfieyi paylaşan genç şarkıcı, bir takipçisinin kürkün gerçek olup olmadığını sorması üzerine “Gerçek değil tabi ki” yanıtını verdi.