Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Aleyna'dan olay yaratan paylaşıma açıklama
Aleyna'dan olay yaratan paylaşıma açıklama

Aleyna'dan olay yaratan paylaşıma açıklama

Aleyna'dan olay yaratan paylaşıma açıklama

A+A-

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma açıklık getirdi.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam yaptığı paylaşımla takipçilerinin kafasını karıştırdı. 

Üzerindeki kürkle çektiği selfieyi paylaşan genç şarkıcı, bir takipçisinin kürkün gerçek olup olmadığını sorması üzerine “Gerçek değil tabi ki” yanıtını verdi.

--3891040.jpeg

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.