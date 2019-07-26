Aleyna'ya 1 milyonluk heykel

Aleyna Tilki, dünyaca ünlü liderler, sanatçılar ve sporcuların balmumu heykellerinin bulunduğu 'Madame Tussauds Müzesi'nin, İstanbul şubesinde yer alacak.

Pop yıldızı hazırlık için müzenin Londra'daki merkezinden gelecek kreatif ekiple buluşacak. Saç, göz rengi taranacak. Pozu belirlenip ölçüleri alınacak. Aleyna balmumu figüre giydirilecek elbisesini de belirleyip müzeye teslim edecek.

8 AYDA BİTİYOR

Bir figürün yapımı için 40 kişi 8 ay çalışıyor.Tüm çalışmalar Londra'daki ana merkezde yapılıyor.

Bir balmumu heykeli 200 bin dolara (1 milyon 100 binTL) mal oluyor.

MÜZEDEKİ BAZI SANATÇILAR

Zeki Müren, Haldun Dormen, Gülriz Sururi, Adile Naşit, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, Barış Manço, Beren Saat, Kerem Bürsin, Kıvanç Tatlıtuğ, Murat Boz, Beyazıt Öztürk.