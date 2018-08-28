Aleyna'ya 18 yaş hediyesi!

Aleyna Tilki (18) kendisine Porsche Macan marka bir cip satın aldı.

Aleyna Tilki (18) kendisine Porsche Macan marka bir cip satın aldı. 80 bin Euro (580 bin TL) değerindeki yeni otomobili için özel şoför de tuttu. Nişantaşı’nda aracına binerken görüntülenen şarkıcı bu konudaki soruları yanıtsız bıraktı. Aleyna “18 yaşıma girer girmez araba alacağım” demişti. Reşit olduktan sonra ehliyet alan popçu, yoğun iş temposundan dolayı özel şoför tuttu.