Ali Sunal’dan oryantal Didem açıklaması

'İbo Show'un 11'inci bölümüne konuk olan dans sanatçısı Didem Kınalı'nın programdaki performansı gündem oldu. Konuklardan Bülent Serttaş'ın Kınalı'nın dansı boyunca gözlerini kaçırması sosyal medyada gündem olurken bir diğer konuk Ali Sunal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayranlıkla izledim" dedi.

‘İbo Show’un 11’inci bölümüne Muazzez Ersoy, Bülent Serttaş, Ali Sunal, Doğa Rutkay ve oryantal Didem Kınalı konuk olarak katıldı. Bülent Serttaş’ın Didem Kınalı dans ederken sürekli başka yere bakmaya çalışması ve performans esnasındaki hareketleri tepkilere neden oldu.

“BANA SAYGISIZLIK YAPMIŞTI”

Konu hakkında ‘2. Sayfa’ya konuşan oryantal Didem Kınalı Bülent Serttaş’la ilgili “Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu: Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım! Orada dans ve sanat var” demişti.

“TEK ANI YAKALAMIŞSINIZ”

Programın bir diğer konuğu Ali Sunal konuyla ilgili olarak kendisinin de gösteriyi izlemiyor gibi göründüğü bir karenin sosyal medyada paylaşılması üzerine, “Ya alemsiniz çok gülüyorum. Şaka bir yana tabii ki hayranlıkla izledim. Didem Kınalı’nın harika performansını bakmadığım tek anı yakalamış cano” dedi.

sözcü.com.tr