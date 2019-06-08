Oyuncu Hazal Kaya, bazı hayranlarının gelen şaşırtıcı mesajları anlattı.

Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler'e konuk olan Hazal Kaya, bazı hayranlarının eşi Ali Atay ile kendisini ayırmaya çalıştıklarını söyledi.

Ünlü oyuncu hayranlarının dizilerdeki partneriyle sevgili olmalarını istediğini ve bu yüzden bir dedektif gibi erkek arkadaşının peşinde iz sürdüğünü belirterek " Ali ile ayırmak için annemin, ajansımın, yakın arkadaşımın mailini bulup abuk sabuk mesajlar attılar. Dizideki partnerlerimle sevgili olmamı istedikleri için. “Ali zannettiğiniz gibi biri değil, kanıtlarım var, ayrılsınlar’ diye yazmışlar.”