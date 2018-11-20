ALİBOY SAHİPSİZ KALDI!
Ali Avcı hayatını kaybetti!
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Lefkoşa'nın sevilen isimlerinden, Aliboy isimli işletmenin sahibi Ali Avcı bu sabah hayatını kaybetti.
Lefkoşa’nın sevilen tostçularından Ali Avcı (AliBoy) bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Gönyeli bölgesinde uzun yıllardır sandviç ve tost yapan Ali Avcı (AliBoy) bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Avcı, uzun bir süredir tedavi görmekteydi.
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