ALICI DA SATICI DA ÖĞRENCİ!

Narkotik ekiplerinin Girne’de önceki akşam başlattığı operasyon dün sabah saatlerine kadar sürdü. Polis alıcının itirafı sonucu satıcılara ulaştı, satışa hazır 35 gram bonzai ele geçirdi

Devrim DEMİR

Alınan bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri, Girne’de önceki akşam başlattığı uyuşturucu operasyonunu dün sabah saatlerinde sonlandırdı. Operasyon sonucunda ülkede üniversite öğrenimi gören 3 yabancı uyruklu zanlı tutuklanırken, 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dün Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlılar aleyhine tahkikat amaçlı birer günlük tutukluluk emri alındı.

İhbar üzerine yakalandılar

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutğlu’nun huzurunda görüşülen duruşmada Başsavcılık adına Savcı Mustafa Atakara, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Mehmet Bayram’ı tanık olarak dinletti.

Zanlılar, Emughedi Victor İmiete, Jeremiah Oluwatison Folorunso ve Israel Nes Akwa’nın “Sentetik Cannabinoid Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma, Verme ve Tasarruf” suçlarından tutuklu olduklarını belirten polis çavuşu Mehmet Bayram, zanlı Emughedi Victor İmiete’nin evine operasyon düzenlendiğini ifade etti.

Zanlının evinde yapılan aramada 36 ayrı paket içerisinde 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Bayram, gönüllü ifade veren zanlı Emughedi Victor İmiete’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 20 Ocak tarihinde zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’dan 15 gram olarak satın aldığını itiraf etmesi üzerine, zanlı Jeremiah’ın da evinde tespit edilerek tutuklandığını dile getirdi.

Uyuşturucu sattığını itiraf etti

Polis çavuşu Mehmet Bayram, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun evinde yapılan aramada kanunsuz herhangi birşeye rastlanmadığını belirtirken, gönüllü ifade veren zanlının, 20 Ocak tarihinde zanlı Emughedi Victor İmiete’ye 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde sattığına yönelik itirafta bulunduğunu vurguladı.

Bayram, ayrıca zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun verdiği gönüllü ifadede tanımadığı bir şahıstan 50 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde satın aldığını, bir kısmını kendisinin tükettiğini bir kısmını ise sattığını söylediğini belirtti.

Zincirleme itiraflar tutuklattı

Soruşturma memuru Bayram, ilerleyen saatlerde devam eden soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan zanlı Israel Nes Akwa’nın Girne’de tespit edilerek söz konusu şahsın evinde operasyon düzenlediklerini kaydetti.

Zanlının, evinde yapılan aramada, 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Bayram, her üç zanlınında gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini ifade etti.

Operasyon sabah 5’te bitti

Bayram, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın halen devam ettiğini, önceki gün akşam saatlerinde başlayan operasyonun dün sabah saat 5’e kadar devam ettiğini, zanlı Jeremiah Oluwatison Folorunso’nun uyuşturucu maddeyi kimden temin ettiğine dair ciddi bir soruşturma başlatıldığını ifade ederek, tüm zanlıların birer gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, tahkikatın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacıyla zanlıların 1 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

Havadis