'Alisa, Mehmet Ali Erbil'i kullanarak reklam yapıyor'

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük Alisa Nasya Deniz (22) ile aşk yaşadığı iddia edildi. Deniz'in, Instagram'da yaptığı paylaşımlar da iddiaları güçlendirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına telefonla bağlanman Mehmet Ali Erbil'in yakın arkadaşı Tolga Yüce, olayın perde arkasını anlattı.

Ünlü oyuncunun açıklamaları şöyle:

- Yaklaşık iki yıl önce Kıbrıs'ta tanıştılar. Alisa, Instagram üzerinden arkadaşlık isteği gönderdi. Bu arkladaşlık aylar sonra dostluğa dönüştü. Ortada bir ilişki yok, sadece iyi bir dostluk var.

- Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar nelerle uğraşıyor' dedi.

- Beni de uyardı; 'Bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım.

- Erbil günlerce sabretti. Alisa'yı uygun bir dile uyardı, 'bir daha gazetecilere açıklama yapma' dedi.

- Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar iki yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok.

- Öğrendiğim kadarıyla modelliğe hazırlanıyor. İki bin takipçisi vardı, 7 bin takipçisi oldu. Reklam kokusu alıyorum.

- Ne hikmetse gittiği her yerde kendisini gazeteciler karşıladı. Alisa'nın gazetecilere haber verdiğini de çok iyi biliyorum. Bizzat mekan sahibinden öğrendim.

- Kendisi de bu konudan dolayı çok mutsuz, huzursuz ve çok yıprandı.