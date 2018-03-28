Alişan Çıldırdı!

Alişan, geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü türkücünün, Varol'a aldığı tektaşın sponsor hediyesi olduğu iddiası gündeme geldi.

Alişan, geçtiğimiz günlerde Buse Varol'la evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü türkücünün, Varol'a aldığı tektaşın sponsor hediyesi olduğu iddiası gündeme geldi.

Alişan'ın, nişanlısı Buse Varol'a aldığı 150 bin TL değerindeki tektaşın sponsor hediyesi olduğu iddia edildi. Ünlü türkücü, bu haberlere ateş püskürdü. Instagram'ın hikaye kısmından iddiaları yalanlayan Alişan "Hakikaten artık b..... çıkarıyorsunuz" paylaşımında bulundu.