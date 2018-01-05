Alişan kötü haberi verdi!
Alişan kötü haberi verdi!
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Alişan, başrolde yer aldığı 'Dostlar Mahallesi' dizisinin final yapacağı haberlerini doğruladı.
Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ile Didem Akbay çiftinin evlilik eğlenceleri önceki akşam Etiler Le Meriden Otel'de yapıldı. Alişan-Buse Varol çifti geceye birlikte katıldılar.
Ünlü türkücü, evlilik sorularını karşısında, “İnşallah, hayırlısı” cevabını verdi.
Sevgilisi Buse Varol ile yılbaşında söyledikleri şarkıya ilişkin ise Alişan, "Buse'nin sesi ‘Benim sesim güzel’ diyen birçok isimden daha iyi" diyerek, meslektaşlarına taş attı.
Etiketler : Alişan, Dostlar Mahallesi, dizi, final
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