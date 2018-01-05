Alişan kötü haberi verdi!

Alişan, başrolde yer aldığı 'Dostlar Mahallesi' dizisinin final yapacağı haberlerini doğruladı.

Kral Grubu Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akbay ile Didem Akbay çiftinin evlilik eğlenceleri önceki akşam Etiler Le Meriden Otel'de yapıldı. Alişan-Buse Varol çifti geceye birlikte katıldılar.

Ünlü türkücü, evlilik sorularını karşısında, “İnşallah, hayırlısı” cevabını verdi.