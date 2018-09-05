Alişan'dan ilginç teklif!

Alişan ve Buse Varol çifti 7 aylık hamile Gizem Hatipoğlu ile yolda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden grup çektikleri videoyu, sosyal medyada paylaştı. Videoda ünlü şarkıcı Alişan, Hakan Hatipoğlu'na seslenerek, "Çocukları kertelim mi?" dedi.

Çocuk bekleyen Alişan ve Buse Varol çifti 7 aylık hamile Gizem Hatipoğlu ile yolda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden grup çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Video ünlü şarkıcı Alişan, Hakan Hatipoğluna seslenerek, "Çocukları kertelim mi?" dedi.

"ÇOCUKLARI KERTELİM Mİ?"