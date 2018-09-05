Alişan'dan ilginç teklif!
Çocukları kertelim mi?
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Alişan ve Buse Varol çifti 7 aylık hamile Gizem Hatipoğlu ile yolda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden grup çektikleri videoyu, sosyal medyada paylaştı. Videoda ünlü şarkıcı Alişan, Hakan Hatipoğlu'na seslenerek, "Çocukları kertelim mi?" dedi.
Çocuk bekleyen Alişan ve Buse Varol çifti 7 aylık hamile Gizem Hatipoğlu ile yolda karşılaştı. Ayaküstü sohbet eden grup çektikleri videoyu sosyal medyada paylaştı. Video ünlü şarkıcı Alişan, Hakan Hatipoğluna seslenerek, "Çocukları kertelim mi?" dedi.
"ÇOCUKLARI KERTELİM Mİ?"
Alişan, Buse Varol ve Gizem Hatipoğlu'nun videosunu paylaşıp 'Çocukları tanıştırdık şu an. Hakan ve Gizem'in bebekleri kız bizim oğlumuz olacak. Çocukları kertelim mi?' esprisiyle Hakan Hatipoğluna gönderme yaptı.
Etiketler : Alişan, Buse Varol, Gizem Hatipoğlu, Gizem Hatipoğlu
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