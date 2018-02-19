Alişan'dan olay paylaşım: Bana kız bul!

Türkücü Alişan, kendisine eş bulmasını isteyen bir takipçisine bu yanıtı verdi.

Alişan, instagram hesabı üzerinden bir takipçisinin yolladığı ilginç mesajı paylaştı. Ünlü türkücü, kendisine bir eş bulmasını isteyen takipçisinin arsasını satması halinde çifte düğün yapabileceklerini belirtti.

"Alişan evlenmek istiyormuşsun, ben de evlenmek istiyorum ama param yok. Arazi satılsın hemen evlenmek istiyorum. Bana hayırlı bir kız bul, yuva kurmak istiyorum" şeklindeki mesaja Alişan, gülücük emojisi ile birlikte "Araziyi sat çifte düğün yapalım" cevabını verdi.