Alkol alanlar bu değerlere dikkat!

GGT: Gama Glutamil Transferaz nedir? GGT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

GGT: Gama Glutamil Transferaz nedir? GGT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? Bilinmesi gerekenleri tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz… GGT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir? İşte cevaplar…

Vücutta birçok organda ve karaciğerde bulunan en yüksek konsantrasyonlara sahip bir enzim olan GGT: Gama-glutamil transferaz hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… GGT: Gama Glutamil Transferaz nedir? GGT yüksekliği ve düşüklüğü ne anlama gelir?

GGT: GAMA GLUTAMİL TRANSFERAZ NEDİR?

Böbrek, karaciğer, dalak, safra kesesi ve pankreasta bulunan bir enzimdir. Enzimler, vücudunuzdaki kimyasal reaksiyonlar için gerekli olan moleküllerdir. GGT vücutta bir taşıma molekülü olarak işlev görür ve diğer molekülleri vücutta hareket ettirmeye yardımcı olur. Karaciğerin ilaçları ve diğer toksinleri metabolize etmesine yardımcı olarak önemli bir rol oynar.

GGT değeri karaciğer sağlığı hakkında fikir verir. Ayrıca safra kanalı tıkanıklığını teşhis etmek için kullanılır. Karaciğer hasar gördüğünde GGT kan seviyeleri genellikle yüksektir. Bu test, karaciğer hasarı olasılığı varsa, karaciğer enzimlerini ölçen diğer testlerle yapılır.

Normal GGT değerleri;

Yetis¸kin kadınlarda: 0 – 45 UL

Yetis¸kin erkeklerde: 0 – 65 U / L

45 yas¸ından küçük kadınlar için yüksek GGT degˆerleri: GGT> 27 U / L

45 yas¸ın üzerindeki erkek ve kadınlar için yüksek GGT değerleri:GGT> 38 U / L

GGT YÜKSEKLİĞİ NE ANLAMA GELİR?

GGT testinden 24 saat önce alınan düşük miktarda alkol bile GGT değerlerini artırabilir. Bu durumda test sonuçları sağlıklı bilgi vermez. Ayrıca GGT değerindeki yükseliş fazla olmayan hastalarda herhangi bir sağlık sorunu olmayabilir.

GGT’nin artmasına neden olan koşullardan bazıları şunlardır:

– Aşırı alkol tüketimi (özellikle MCV değeri de yüksekse)

– Karaciğer hasarı (örneğin hepatit, siroz kaynaklı)

– Safra kanalı tıkanıklığı

– Konjestif kalp yetmezliği

– Diyabet

– Pankreas iltihabı

– Bazı ilaçların yan etkileri

– Aşırı kırmızı et tüketimi

– Sigara içmek

– Karaciğer tümörü

– Kanda magnezyum yüksekliği

– Bazı enfeksiyonlar (epstein barr virüsü gibi)

– Karaciğer yağlanması

GGT DÜŞÜKLÜĞÜ NE ANLAMA GELİR?

GGT düşüklüğü bir soruna herhangi bir sağlık sorununa işaret etmeyebilir. Yemeklerden sonra GGT miktarı biraz düşebilir. Ayrıca kahve tüketimi fazla olan insanlarda GGT değerinde düşüşler gözlenmiştir.

GGT’nin azalmasına neden olan koşullardan bazıları şunlardır:

– Magnezyum düşüklüğü

– Yüksek trigliserid tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

– Hipotiroidi (tiroid yetmezliği)

– Hipotalamik bozukluk

– Doğum kontrol hapları