ALKOL ALDI, MAĞAZANIN CAMINI KIRDI!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Türkiye’den ülkeye turist olarak gelen 23 yaşındaki Emrullah Zubioğlu, Lefkoşa’da aşırı alkol aldıktan sonra kaldırım taşıyla bir mağazanın vitrin camını kırdı.



Lefkoşa’da ülkemize Türkiye’den turist olarak gelen ve almış olduğu alkolün tesiri ile taşkınlık çıkaran ve Wonder Boom isimli iş yerinin camını kıran 23 yaşındaki zanlı Emrullah Zubioğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Emrullah Zubioğlu’nun Kasti hasar, sarhoşluk, rahatsızlık uygunsuz tavır ve hareket suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 14 Ekim 2019 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy-Lefkoşa'da, Wonder Boom isimli işverinin önünde, zanlı Emrullah Zubioğlu’nun (E-23,Işsiz, TC) nefesinde %176 promil alkol tesiri altında olduğu bir esnada, elinde bulundurmuş olduğu kırmızı renk kaldırım taşını Wonder Boom isimli işyerinin cephesi güneye bakan vitrin camına fırlatıp kırmak sureti ile kasti hasara uğrattığı esnada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle "Arayın lan polisi” demek sureti rahatsızlıkta bulunup ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallayarak uygunsuz tavır harekette bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, adı edilenin suçüstü hali gereği tutuklandığını belirterek, kırmızı renk kaldırım taşının olay yerinde bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlının söz konusu işyerinin vitrin camını kırdıktan sonra cam parçalarını kullanarak sol koluna 5 adet kesi attığını anlattı. Polis, zanlının 23 yaşında olup TC uyruklu olduğunu ve KKTC'de turist statüsünde olduğunu ayrıca polis kayıtlarında benzeri meseleleri bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının 04.06.2019 tarihinde Kasti hasar mülke tecavüz sarhoşluk, 07.07.2019 tarihinde ise Sarhoşluk Rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının davalarında görüşülünceye değin mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Savcı İlhan Damdelen, zanlının yasal statüsü olmadığından tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu yargılanmasına emir verdi.