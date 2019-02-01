Alkol alışkanlığı en büyük sebeplerinden biri!

40-60 civarında ve çoğunlukla kadınlarda, yoğun stres yaşayan kişilerde ve alkol alışkanlığı olan insanlarda görülen mide kanaması nedir? Mide kanaması nedenleri belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

MİDE KANAMASI NEDİR?

Sindirim sisteminin en önemli organlarından biri olan midede meydana gelen kanamalardır. Mide kanaması çoğu zaman mide duvarının hasar görmesi ile ortaya çıkar. Fark edilmemiş mide kanaması yoğun miktarda kan kaybına yol açabilir.

MİDE KANAMASI NEDENLERİ

Mide kanamasının başlıca nedeni midedeki ülserdir. Midedeki sorunların yanı sıra karaciğerde hastalıklar ve yemek borusunda oluşan varisler mide kanamasına neden olan faktörler arasındadır. Mide kanamalarının nedenleri arasındaki bir diğer unsur ise mide ve yemek borusunda meydana gelebilen iyi veya kötü huylu tümörlerdir. Sağlıksız beslenme ve kötü alışkanlıklar mide hastalıklarına ve mide kanamalarına neden olan etkenlerin başında gelmektedir. Özellikle aşırı alkol tüketimi ve sağlıksız beslenme midenin zamanla hasar görmesine ve hastalıkların meydana gelmesine neden olmaktadır. Alkol tüketimi ile birlikte aşırı sigara tüketimi de riski artıran faktörler arasındadır. uzun süreli asprin ve diğer ilaçların kullanımı mide kanaması riskini tetikleyici unsurlar arasında yer almaktadır. Özellikle kan inceltici ve iltihap giderici ilaçlar mide kanaması riskini arttıran başlıca ilaçlar arasında gelmektedir. Mide kanamalarını yakından ilgilendiren ve riski arttıran faktörlerden bir diğeri ise bağırsak hastalıklarıdır. Kolon zarının iltihaplanmasının yanı sıra birçok bağırsak hastalığı mide kanaması riskini arttırmaktadır.

MİDE KANAMASI BELİRTİLERİ

Mide kanaması belirtileri kanama miktarına ve belirtilerin ortaya çıkma anına göre değişkenlik gösterir. Aşağıdaki belirtiler görüldüğünde mide kanaması ihtimali ciddiye alınmalıdır:

– Parlak kırmızı veya kahverengi kan kusmak

– Siyah renkli veya katran gibi dışkı

– Tuvalette dışkı ile karışık koyu renkli kan görülmesi

Kronik veya ani mide kanamalarında aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir:

– Kramp şeklinde karın ağrısı (üst karında, göğüs kemiğinin hemen altında)

– Halsizlik

– Hazımsızlık, mide yanması

– İştah kaybı

– Kansızlık

– Nefes darlığı

– Baş dönmesi

– Nabız yükselmesi

– İdrarda azalma

– İshal

– Konsantrasyon bozukluğu

MİDE KANAMASI TEDAVİSİ

Mide kanaması, kanamaya neden olan hastalıkların bir semptomudur. Bu neden kanamanın neden kaynaklandığı doğru tespit edilip, buna uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Şiddetli mide kanamalarında hasta, hastaneye yatırılmalıdır. Hastahaneye gitmeyen ve kanamalarına önlem almayan kişiler, kanın %40'ını kaybettikten sonra şoka girebilirler. Şoka giren hastanın midesinin yıkanması dahi gerekebilir.

Yarayı kapatma yöntemi

Bir doktor tarafından lazer ya da pens atma gibi endoskopik müdahalelerle midedeki yaralar kolaylıkla kapatılabilir. Bu yöntemler çok güvenlidir ve hastayı kısa sürede iyileştirir.Doktorların mide kanaması tedavisinde en çok kullandıkları yöntemdir.

İlaç tedavisi

İlaç tedavisi yalnızca doktorların önerisi ile uygulanmalıdır. Reçetesiz herhangi bir ilaç kullanmak sağlığı daha fazla bozabilir. Doktorlar genellikle ilaç tedavisi için mide asidini azaltacak ilaçlar yazarlar. 2. ilaç olarak midenin kandan arındırılması, yani midenin temizlenmesi için kullanılabilecek ilaçlar tercih edilir. 3'üncü olarak bu rahatsızlığı ileri düzeyde geçiren insanlar için mide asidinin bloklanması amacıyla ilaçlar verilir. Bakteriyel mide iltihabı sonucunda kanama mevcut ise antibiyotik ilaçların kullanılması gerekiyor.

Ameliyat

Mide kanamalarına yol açan mide ülseri için ameliyat gerekir. Doktorlar genellikle aşağıdaki ameliyat yöntemlerinden birini uygularlar.

Vagotomi: Beyinden mideye asit üretimini sağlayan sinir damarının kesilmesi sonucunda midedeki asit seviyesinin düşmesi sağlanır. Bu sayede midede asit birikimi en aza indirilmiş olur.

Antrektomi: Mide asidinin azaltılması için mide alt kısmından parça alınması operasyonuna verilen isimdir. Bu ameliyat tek başına kesim çözüm olmadığından vagotomi ile birlikte uygulanır.

Piloroskopi: Yiyecek artıklarının mideden daha kolay geçebilmesi adına midenin açılması ameliyatına verilen operasyonun adıdır.