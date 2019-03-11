ALKOL ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI!

Halkın Sesi'nden Murat Aslan'ın haberine göre; Dün saat 03.30 raddelerinde Gönyeli Atatürk Caddesi boyunca NP 052 plakalı salon aracı % 125 mlgr alkollü içki tesiri altında Lefkoşa-Güzelyurt anayoluna doğru kullanan 22 yaşındaki Ürdünlü öğrenci Samer Abdallah A. Quader AL Rabab yolun solunda bulunan Aliboy isimli cafe önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda Girne’de sakin 21 yaşındaki Emin Yıldırım tarafından park edilen PV 021 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile ileriye savrulan PV 021 plakalı araç ise önünde Lefkoşa’da sakin 22 yaşındaki Sefa Can Bütüner tarafından park edilen 07 SEF 02 plakalı salon aracın sol arka köşesine, sağ ön kısmı ile çarparak durdu. Kaza sonucu yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.



