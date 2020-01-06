ALKOL ŞİŞEDE DURDUĞU GİBİ DURMADI!
Kaza!
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Yeni Bakış'tan Ahmet İkidereli'nin haberine göre; Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde aracıyla önce demir korkuluklara ardından da palmiye ağacına çarpan aşırı alkollü sürücü tutuklandı.
Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde çift şeritli yolda 169 miligram alkol tesiri altında süratli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Amirhossein Rashidmasader (21) , direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce demir korkuluklara ardından da orta refüjü geçerek karşı şeritdeki palmiye ağacına çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü tutuklandı.
Etiketler : Lefkoşa, kaza, alkol, Amirhossein Rashidmasader
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