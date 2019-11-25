ALKOL TESİRİ ALTINDA KAVGA ETTİLER!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp suçları sonucu tutuklanan Niyazi Şerebetçioğlu ve Olga Tuornaovkaia, dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Adnan Kardeşler, 24.11.2019 tarihinde, saat 01:45 sıralarında Girne’de, Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir bar içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan Niyazi Şerebetçioğlu ve Olga Tuornaovkaia’nın bir taraf olup, Ali Ceylan, Akın Ceyhan’ın da bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Kardeşler, zanlıların çıkan tartışma sonucu vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurup kavga ettikleri bir sırada Akın Ceyhan’ın sol kulak zarının yırtılmasına sebep olduklarını ifade etti.

3 gün tutuklu kalacaklar

Kardeşler, kavga esnasında Niyazi Şerebetçioğlu’nun 162 promil, Olga Tuornaovkaia’nın 183 promil, Akın Ceyhan’ın 199 promil alkol etkisi altında olduğunu belirtti. Polis, Ali Ceyhan’ın ise nefes vermek istemediğini ancak alkollü olduğunu ifade etti. Olaydan sonra zanlıların gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.