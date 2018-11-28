Alkol zehirlenmesi ve aşırı stres...

EOS: Eozinofil nedir? Eozinofil düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir?

Bir eozinofil sayısı vücudunuzdaki eozinofil miktarını ölçen bir kan testidir. Anormal eozinofil düzeyleri genellikle rutin tam kan sayımı (CBC) testinin bir parçası olarak bulunur. Peki, EO: Eozinofil nedir? Eozinofil düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Eozinofil, bağışıklık sisteminde görevli bir tür hücredir. Kemik iliğinde üretilirler, bir tür akyuvardır. Şimdi, EOS: Eozinofil nedir? Eozinofil düşüklüğü ve yüksekliği ne anlama gelir? Hep birlikte öğrenelim…

EO: EOZİNOFİL NEDİR?

Beyaz kan hücreleri vücudunuzun bağışıklık sisteminin önemli bir parçasıdır. Sizi bakterilerin, virüslerin ve parazitlerin istilasından korumak için hayati önem taşıyorlar. Kemik iliği vücudun her beş farklı beyaz kan hücresi türünü üretirler.

Her beyaz kan hücresi kan akışında birkaç saatten birkaç güne kadar yaşamaktadır. Bir eozinofil, bir tür beyaz kan hücresidir. Eozinofiller vücutta dokularda depolanır ve birkaç haftaya kadar hayatta kalırlar. Kemik iliği vücudun beyaz kan hücresi beslemesini sürekli olarak yeniler.

Vücudunuzdaki her beyaz kan hücresinin sayısı ve türü doktorların sağlığınızı daha iyi anlamasını sağlayabilir. Kanınızdaki artmış beyaz kan hücreleri seviyeleri, bir hastalığınızın veya enfeksiyonunuzun olduğunun göstergesi olabilir. Yüksek seviyeler genellikle vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmak için daha fazla beyaz kan hücresi göndermesi anlamına gelir.

Bir eozinofil sayısı vücudunuzdaki eozinofil miktarını ölçen bir kan testidir. Anormal eozinofil düzeyleri genellikle rutin tam kan sayımı (CBC) testinin bir parçası olarak bulunur.

Devam eden araştırmalar, eozinofiller tarafından gerçekleştirilen genişleyen bir rol listesini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Şu anda, vücudun neredeyse her sisteminin eozinofillere bir şekilde bağlı olduğu anlaşılıyor. Eozinofiller, virüsler, bakteriler veya kancalı kurtlar gibi parazitler gibi vücudu istila eden mikropları yok ederler. Ayrıca, Eozinofiller, alerjiler, egzama ve astıma bağlı inflamasyonda önemli bir rol oynarlar.

Yetişkinlerde, normal bir kan örneği okuması, mikrolitre kanı başına 500 eozinofil hücresinden daha az gösterecektir. Çocuklarda eozinofil seviyeleri yaşa göre değişir.

Mikrolitre kanı başına 500 eozinofil hücreniz varsa, o zaman eozinofili olarak bilinen bir bozukluğun olduğunu gösterir. Eozinofili, ya hafif (mikrolitre başına 500-1,500 eozinofil hücre), orta (mikrolitre başına 1.500 ila 5.000 eosinofil hücre) veya ağır (mikrolitre başına 5.000 eozinofil hücreden daha büyük) olarak sınıflandırılır.