Alkollü araç sürücüsü bisikletliye çarptı

Lefkoşa Yakındoğu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile 84 mlgr alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden Zamir Dereseven’in, seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrularak, o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyir halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Teoman Telek yönetimindeki bisikletin arka kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman Telek kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Polis, araç sürücüsü Zamir Dereseven tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini belirtti.