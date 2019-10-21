ALKOLLÜ BİR ŞEKİLDE YAYAYA ÇARPIP KAÇMIŞTI...
Çarpıp yaralayan alkollü sürücü tutuklandı
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Dün akşam saat 18:50 sıralarında, Mehmetçik’te Kayabaşı sokak üzerinde, 59 yaşındaki Mehmet Gürsel Demiralp kullanımındaki GM 515 plakalı araç ile 238 promil alkolle seyrettiği sırada yol kenarında aracına binmeye çalışan 71 yaşındaki Mehmet Poyraz’a ve aracına çarpıp olay yerinden kaçmıştır.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mehmet Poyraz kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması, kafatası ve kaburga kırığı teşhisi ile tedavisi yapılmak üzere Gazimağusa Devlet Hastanesi Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır
Kaza ile ilgili olarak zanlı Mehmet Gürsel Demiralp tutuklandı. Bugün mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
Etiketler : Mehmet Gürsel Demiralp, alkollü araç kullanma, kaza, yayaya çarpma
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