Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı!
Alkollü sürücü aydınlatma direğine çarptı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , saat 00:20 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, Ahmet UÇAR (E-22), 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Enfes Çiğ Köfte önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
BRT
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