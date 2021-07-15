Alkollü sürücü dehşet saçtı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 04:20 sıralrında Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde 31 AEJ 771 plakalı aracı ile çift şeridi yolda soldan ikinci şerit içerisinde 228 promil alkollü içki tesiri altında Güney istikametine doğru ve tehlikeli bir şekilde kullanan Lefkoşa’da sakin Eyyüp Tacettin DONAT (E-24 seyrettiği yolun solunda bulunan Car Stop Motors önlerine geldiğinde dikkatsizliğı ve ınmalkarlığı sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundaki kaldınma çarptıktan sonra yolun solundan çıkış yaparak Car Stop Motors ‘ u çevreleyen demir korkuluğa ve demir direklere aracının ön kısmı ile çarpıp demir direklerin savrularak Unique Hairways camının kırılmasına sebep olduktan sonra kontrolsüz bir şekilde ilerlevin yine yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan Edip YILDIRIM (E-50. tarafından park halinde bırakılan PP 066 plakalı motosiklete (125cc) aracının on kısmı ile çarpıp yine kontrolsüz bir şekilde ilerleverek Unique Hairways ve Mapfree’e ait işletmelerin ön kısmında bulunan mermer basam’aldara çarpıp savrulduktan sonra Yıldırım Pideye ait işletmenin çöp bidonuna çarparak önü batı istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu hafif yaralanan 31 AEJ 771 plakalı araç sürücüsü Eyyüp Tacettin DONAT kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

BRTK