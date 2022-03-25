Alkollü sürücü dehşet saçtı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 21:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Rasaq QUDUSABİODUN(E-26) yönetimindeki SZ 035 plakalı salon araç ile 145 mlgr. alkollü içki tesiri altında, Fuar Alanı içerisinden Yakın Doğu Bulvarı’na doğru aşırı süratli ve dikkatsiz bir şekilde seyredip kavşakta durmadan anayola giriş yapması sonucu, o esnada sağından gelmekte olan Sezer ÖNCÜ(E-23) yönetimindeki UA 806 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpışmanın ardından kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden SZ 035 plakalı salon araç, karşı sokağa girip yolun sağında park halinde bulunan iki farklı araca daha çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer ÖNCÜ kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sol kaval kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. SZ 035 plakalı araç sürücüsü Rasaq QUDUSABİODUN tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.