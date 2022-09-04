Alkollü sürücü kaza yaptı!
Alkollü sürücü kaza yaptı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 02:50 sıralarında, Gazimağusa’da Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde, Barkın SEVİNÇ (E-24), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 721 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Puzzle Travel isimli iş yeri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan RM 263 plakalı araca çarpmıştır.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ege HEPGİRGİNER (K-32) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır.
BRT
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