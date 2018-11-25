Alkollü sürücü Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dehşet saçtı

Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre; Lefkoşa-Girne Anayolu 3-4’üncü kilometreleri üzerinde dün saat 03:15 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, çift şeritli yolda yolun sağ şeridi içerisinde Lefkoşa istikametine doğru aşırı sürat ve % 89 mg alkol alkol tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin Ali Saygın Altınöz yönetimindeki 31 HJ 941 plakalı araç sürücüsünün şerit değiştirirken seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu, o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Lefkoşa’da sakin Tamer Tunçbilek Keçecioğlu yönetimindeki RHA 4110 plakalı salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpması sonucu meydana geldi.

2 kişi yaralandı

Kaza sonucu yaralanan RHA 4110 plakalı araç sürücüsü ve 31 HJ 941plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Berna Güler Lefkoşa devlet hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahade altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine giden Trafik Devriyeler Amiri Kutlay Malek ve Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan incelemelerde bulundu. Sanık Ali Saygın Altınöz ise tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.