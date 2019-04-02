ALKOLÜ FAZLA KAÇIRDI, POLİSİ DARP ETTİ!

Halkın Sesi'nden Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne’de aşırı alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada bağırıp çevreye rahatsızlık vermesi üzerine tutuklanan Tatiana Solovıeva, adli şubeye götürülürken, araç içerisinde polis memurunu darp etti

Girne’de alkollü fazla kaçıran Tatiana Solovieva tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede meselenin olgularını aktaran Polis memuru Mehmet Özalkan, 31 Mart 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Girne’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde Tatiana Solovıeva’nın 280 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada bağırıp çevreye rahatsızlık verecek sözler sarf ettiğini söyledi. Özalkan, şikayet üzerine olay yerinde tutuklanan zanlının adli şubeye götürülürken, araç içerisinde polis memuru G.D.’nin elleri ile sağ gözüne vurup darp ettiğini belirtti. Zanlının, “Polisi darp görevinden men, sarhoşluk ve rahatsızlık verme” suçlarından tutuklandığını kaydeden Özalkan, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Kırgızistan uyruklu ve ülkede öğrenci olarak bulunduğunu belirterek, teminat talep etti. Mahkeme, bir kefilin 15 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



