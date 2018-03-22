ALLAH ACIDI!

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, aracın çarptığı yaya yaralandı.

Ahmet İKİDERELİ

Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde dün saat 14.30’da meydana gelen kazada aracın çarptığı yaya Priscille Kalamb yaralandı.

Kaza, Aliye Koyuncu’nun yönetimindeki PP 546 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Cadde Mutfak önlerine geldiği zaman, o esnada yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Priscille Kalamb’ya çarpması sonucu meydana geldi.

Müşahede altına alındı

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Özatılgan incelemelerde bulundu

Kazanın hemen ardından olay yerine Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan da giderek incelemelerde bulundu.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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