"ALLAH AFFEDİYOR SİZ DE AFFEDİN!"

Karakolda polise kafa atan, cebinden 4 gram uyuşturucu çıkan Yakup Güzelkaya, serbest bırakılması için mahkeme heyetinden son bir şans istedi

Suna ERDEN

Uyuşturucu madde etkisi altında, ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmek üzere gittiği Girne Polis Müdürlüğü’nde hareketlerinden şüphelenerek kendisini Adli Şube’ye götürmek isteyen polis memuruna kafa atan ve cebinden de 4 gram uyuşturucu çıkan Yakup Güzelkaya hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat için Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanması talep edilen zanlı, mahkemeden son bir şans istese de benzer suçlar işlediği için cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 6 Şubat 2018 tarihinde ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Girne Polis Müdürlüğü’ne gelen zanlının hareketlerinden şüphe duyulduğunu, polis

tarafından üzerine arama yapılmak istendiği ancak zanlının görevli memura kafa atarak darp ettiğini söyledi.

Soruşturma amaçlı 10 gündür tutukluydu

Polis, akabinde zanlı üzerinde yapılan aramada 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Zanlının soruşturma amaçlı 10 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, uyuşturucu suçlarından askıda olan iki davası olduğunu belirterek, zanlının benzer suç işlememesi için tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme dikkate almadı

Mahkemeden söz alan zanlı ise “Ne olur son bir şans verin. Beni tutuklu yargılamayın. Allah affediyor siz de affedin. Tek istediğim son bir şans” diye konuşurken, mahkeme benzer suçları işleyen zanlıyı 45 gün süre ile cezaevine gönderdi.

Zanlı, 2017 Eylül ayında tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanmış ve teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı. Zanlı teminat şartlarından biri olan imza atma yükümlülüğünü yerine getirmek için gittiği poliste olay çıkarmıştı.

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