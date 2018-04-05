"ALLAH KİMSEYİ BULAŞTIRMASIN!"

31 yaşında sinirli bir anında içtiği uyuşturucunun bağımlısı olan Cihangir Tip, uzun süren tedavisinin ardından bu kötü alışkanlığından kurtulduğunu söylüyor

Melin DOBRAN

Güzelyurt’a bağlı Yukarı Bostancı’da yaşayan 46 yaşındaki Cihangir Tip, uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu söyledi. Diyalog’a konuşan Tip, 31 yaşındayken madde kullanmaya başladığını, buna arkadaşlarının neden olduğunu savundu.

Sinirleri yatışsın diye uyuşturucuya başladığını ve bu yüzden yuvasının dağıldığını dile getiren Tip, “Birkaç kez içmek beni bu duruma getirdi. Allah kimseyi bu illete bulaştırmasın. Uyuşturucudan kurtulmak için kullandığım ilaçlar bağımlılık yaptı. Şimdi de onları kullanmadan duramıyorum. Devletten aldığım maaş bana yetmiyor. Devlet bize sahip çıksın” dedi.

“2 kişi yüzünden maddeye alıştım”

Cihangir Tip, yaşadıklarını şöyle anlattı, “Ben şu an 46 yaşındayım. Madde kullanmaya 31 yaşında başladım. Şu an 17 yaşında olan oğlum, o zaman henüz 6 aylıktı. Uyuşturucu yüzünden eşimle de ayrıldık. Ben Yukarı Bostancı’da yaşıyorum. Daha önce makinistlik yapıyordum sonra bir iki firmada çalıştım. Eski eşimin babası ve annesi köyde kıyafet satıyordu. Bir gün pazarda iki kişi yanımıza geldi. Sohbet ettik sonra bu 2 kişi bana, paramız yok, iş kurmak istiyoruz ama sermayemiz yok dedi. Bana, senden mal alalım, satalım kâr yapalım dediler. Pazara yaklaşık 2 hafta kadar gidip geldik. Bu iki kişiyle bu sayede tanıştım ve maddeyi onlardan alıştım.

“Sinirlerim yatışsın diye içtim”

Bir gün Gazimağusa pazarından dönüşün, yorgun olduklarını ve arabayı benim kullanmamı söylediler. Onlar da arkaya geçti. Ben de kabul ettim. Dörtyol civarına geldiğimiz zaman arkadan acayip koku gelmeye başladı. Bunun ne olduğunu sordum. Aracı durdur ve yanımıza gel dediler. Ben de gittim. Ellerinde, yanan küçük bir köz gördüm. Benim de bir süreden beridir, babam bana verdiği sözleri tutmadığı için sinirlerim bozuktu. Al bir nefes de sen çek dediler. Ben de içtim. Yaklaşık 10 gün kadar içtikten sonra, bağımlılık başladı. Bu olay 2002 yılında başladı. Her gün de içmeye başladım. Bir gün yazın ortasında titremeye ve kusmaya başladım. Yatağa yattım ve öleceğimi zannettim. Param vardı ama mal yoktu.

“Eroin krizindesin dediler”

O gün akşamüstü bu arkadaşlar beni aradı ben de iyi olmadığımı söyledim. Bana sen uyuşturucu krizindesin dediler. Git bul ve iç, 5 dakika sonra kendine gelirsin dediler. Güzelyurt’ta olan bir adamın ismini verdiler ve git yanına sana bir sigara versin, toparlanırsın dediler. O zaman gramı 60 liraydı. Bana 300 lira karşılığında 5 gram verdi. Hemen içtim ve dünyaya yeniden gelmiş gibi hissettim. Daha sonra bu uyuşturucu yüzünden eşimle ayrıldık. Ben şu an devletten 1.400 lira maaş alıyorum. Mahkeme bunun 300 lirasını nafaka olarak ödemem gerektiğini söyledi ama ben nafaka olarak 600 lira ödüyorum.

“Kurtulmam için Tahsin Mertekçi yardım etti”

Rahmetli Tahsin Mertekçi bir gün bana, gel ben seni kurtarayım dedi. Mehmet Çakıcı benim yakın arkadaşımdır dedi. Tedavi için 5 bin dolara ihtiyacım vardı. Rahmetli Mertekçi, bunun 2 bin dolarını karşılayacaktı. Tedavi için Çakıcı’ya gittim. Böylelikle 2003 yılında tedavim başladı. Günde 30 hap verdi. Pembe köşkte 7 gün kaldım 8. Gün kaçtım. Daha sonra eniştem beni İnci Taşyürek’in yanına götürdü. Bir süre de Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gördüm.

“Bahçede polise yakalandım”

Bir gün Güzelyurt’ta bahçede uyuşturucu içerken polise yakalandım. Hapse gönderdiler, 4 ay içerde yattım. Uyuşturucu ile tanıştıktan sonra her türlü pisliği yaptım. Çeşitli suçlardan 6 kez içeri girip çıktım. Babamın maaşını, ablamın ekmek parasını çaldım. En son 2015 yılında hapse girdim ve 16 Mart 2018’de çıktım. 2015 yılından beridir de uyuşturucu içmiyorum. Şu an Bostancı’da babamla yaşıyorum.”

“Oğlum bana inansın”

“Benim şu an en çok korktuğum şey, birinin oğluma uyuşturucuyu alıştırmasıdır. Ailemle de oğlumla da aram şu an iyidir. Tüm insanların bu maddeden sakınmasını istiyorum. Oğlumun artık uyuşturucu içmediğime inanmasını istiyorum. Ben bu madde yüzünden eşimden de oldum evimden de. Barış Ruh Hastanesi’ndeki tedavi sayesinde uyuşturucuyu bıraktım ama şimdi de ilaç bağımlısı oldum. Kullandığım ilaçlar bana bağımlılık yaptı ve bundan kurtulmak istiyorum. Elimdeki para bana yetmiyor. Yetkililerden yardım istiyorum. Bana ve benim gibi insanlara devlet sahip çıkmalıdır. İş bulup çalışamıyorum çünkü hem geçmişim temiz değil hem de çalışacak gücüm kalmadı.”

Diyalog