ALLAH KORUDU!

Hüseyin ÇİÇEK

İskele-Ercan Anayolu üzerinde, Gönendere kavşağı yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük bir şans eseri ucuz atlatıldı. İçerisinde 4 aylık bebeğin bulunduğu aracın takla atması sonucu gerçekleşen kazada, Ateş Ufuk Coşkun isimli bebek dâhil dört kişi yaralandı. Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yoldan çıktı, takla attı

İskele -Ercan Anayolu üzerinde dün saat 18.20 sıralarında meydana gelen kaza, yönetimindeki JZ 169 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyreden Ömer Kocaman’ın (60), Gönendere kavşağına yaklaştığı esnada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla atması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu sürücü Kocaman ile araçta yolcu olarak bulunan Aycan Kocaman (K-53), Işılay Coşkun (K-29) ve Ateş Ufuk Coşkun (4 aylık) yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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