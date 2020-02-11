Lefkoşa3 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. ALLAH KORUDU!
ALLAH KORUDU!

ALLAH KORUDU!

Korkutan kaza!

A+A-

İnönü köyüne giden yolda dün öğle saatlerinde bir araç ağaca ve beton sete çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolundan İnönü köyüne giden yolda, Sami Akçakaya (E-52), yönetimindeki LK 673 plakalı salon araçla yoldan çıkıp önce çam ağacına ardından da beton sete çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmadı.

Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.