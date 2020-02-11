ALLAH KORUDU!

İnönü köyüne giden yolda dün öğle saatlerinde bir araç ağaca ve beton sete çarparak devrildi. Kazada yaralanan olmadı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa ana yolundan İnönü köyüne giden yolda, Sami Akçakaya (E-52), yönetimindeki LK 673 plakalı salon araçla yoldan çıkıp önce çam ağacına ardından da beton sete çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmadı.