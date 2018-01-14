ALLAH KORUDU

Onur ULAĞ

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde hareket halindeki araç aniden alev aldı. Aracın motor kısmında başlayan yangın kısa sürede her yeri kapladı. Araç sürücüsü 31 yaşındaki Şerife Dereli, eşi ile iki çocuğu yangından zarar görmeden kurtulmayı başardı. Yangına benzin kaçağının neden olduğu belirtildi.

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde dün saat 18.20 sıralarında Şerife Dereli yönetimindeki FG 811 plakalı araç, seyir halindeyken motor kısmındaki benzin kaçağı nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen Girne ve Lefkoşa İtfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürerek polis desteğiyle çevrede güvenlik önlemleri aldı. St. Hilarion kalesi yakınlarında meydana gelen olayda, trafik kısa süreliğine kapandı. Çıkan yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, araç tamamen yanarak kullanılmayacak hale geldi.

Diyalog