ALLAH KORUDU!

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda TIR ile kiralık araç çarpıştı, yaralanan 7 kişinin hayati tehlikesinin olmaması yüreklere su serpti

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Tantura Kavşağı olarak bilinen yerde dün TIR ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yedi kişi yaralanırken, yol savaş alanına döndü.

Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmaması yüreklere su serpti. Kazanın ise kiralık araçla seyreden sürücünün dikkatsizliği sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Kontrolsüzce çembere girdi

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre, dün saat 16.30 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde meydana gelen kaza şöyle gerçekleşti:

Ahmet Mesut, yönetimindeki NG 892 Z plakalı kiralık araç ile Tantura Kavşağı diye bilinen yerden, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dönüşe geçti. O esnada Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyreden İbrahim Bezgin yönetimindeki TPT 949 plakalı Tır aracın önünü tıkayarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tır araçta anayola giriş yapmak için kavşak ağzında bekleyen İsmail Saygılı yönetimindeki LG 642 plakalı salon araca çarptı.

Şans eseri hafif yaralandılar

Kaza sonucu hafif yaralanan LG 642 plakalı araç sürücüsü İsmail Saygılı, aynı araçta yolcu olarak bulunan İrfan Meteci ile NG 892 Z plakalı araç sürücüsü Ahmet Mesut, aynı araçta yolcu olarak bulunan Faries Zavein, Tareg Mahmut Ahme Alsahi ve Emran Arar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

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