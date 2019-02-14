Dün baba olan Alişan, telefonla bağlandığı canlı yayında, "Allah'a inanmayan taş olur. Dünden beri bebeğin yanına giderek nefes alıyor mu? diye bakıyorum" dedi.

Geçtiğimiz sene dizi setinde tanıştığı oyuncu Buse Varol ile dünyaevine giren Alişan, dün baba oldu. Çiftin bebekleri 4 kilo 365 gram dünyaya geldi. 42 yaşında baba olan Alişan, yaşadığı duyguları Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak anlattı.

"ÇOCUĞUN ÇIKMA ANI BİR MUCİZEYDİ"

Canlı yayına telefonla bağlanan Alişan, cuma gününe kadar hastanede yatacaklarını söyleyerek yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı: "Allah isteyen herkese versin inanılmaz bir duygu tarif edilemez. Ben doğuma girdim son ana kadar dayanabilir miyim diye düşündüm. Perdenin arkasında hep Buse'yle birlikteydim. Elini tuttum. O çocuğun perdenin arkasında çıkma anı mucize.