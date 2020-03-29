" Alman vatandaşın hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir "

Sağlık Bakanlığı, bugün Bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu şu şekilde;

Bugün sosyal medya ve bazı haber sitelerinde KKTC'de korona virüsünden bir Alman hastanın daha hayatını kaybettiği iddiaları yer almaktadır.

Yoğun bakımda yatan Alman hastanın tedavisi devam etmekte olup, durumu stabildir. Hayatını kaybettiği iddiaları gerçekliği yansıtmamaktadır.