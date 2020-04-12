Almanya corona virüsünü bıraktı, seks işçileriyle uğraşıyor

Almanya’da şu anda en büyük ulusal mesele, 38 bin 100 seks işçisine yardımların bir an önce ulaştırılması. Bild, Der Spiegel, FOCUS, Die Welt, ARD ve ZDF başta olmak üzere tüm Alman medyası bu konuyu manşetlerine taşırken, olay bir "Ulusal konu" haline geldi. Genel bir çözüm için Sağlık Bakanı Jens Spahn devreye girdi.

Almanya’da gündem corona virüsü günlerinde ülkede çalışan seks işçilerine verilecek yardım… Corona nedeniyle yasak getirilen ve “Home Office” şeklinde evden de çalışamayan seks işçilerinin alacağı yardımlar ülke gündemine oturdu.

Sözcü’nün geçen hafta gündeme getirdiği konu, Alman basınında manşetlere taşındı. Bu büyük ilgi bazı eyaletlerin hamlelerini hızlandırırken, hayat kadınlarına ve diğer seks işçilerine ilk maddi yardımlar da başladı.

Der Spiegel, Bild, Die Welt, Focus gibi dev Alman yayın organları manşetlerden, seks işçileri ve hayat kadınlarının, açlığa mahkum olduğunu ve bunların devlet yardımlarından “hızlı bir şekilde yararlanması” için neler yapılması gerektiğini yazarken konu Alman Sağlık Bakanı ve dolayısıyla Başbakan Merkel’in önüne geldi.

İLK PARALAR HESABA YATTI

Alman basınının bu şekilde konuyu gündeme getirmeye devam etmesiyle birlikte ilk yardımlar başladı. Hamburg ve Baden Württemberg eyaletleri, kayıtlı olan, şimdiye kadar vergisini veren seks işçilerine ilk maddi yardımları gönderdi bile.

Almanya'da kayıtlı 38 bin 100 hayat kadını, tek kişilik serbest meslek sahibi olarak görünüyor. Bu nedenle, corona nedeniyle yapılan 9000 Euro'ya kadar yardımlardan onlar da yararlanabiliyor.

Hayat kadınlarının ve diğer seks işçilerinin formlarını ise BesD e.V. Bundesverband Sexarbeit isimli, seks işçileri sendikası dolduruyor.

SEKS İŞÇİLERİNİN YARDIM LİSTESİ

Seks işçilerine başlayan yardımların listesi ise şu şekilde:

1) Seks işçisi çalıştıranlara, bu alanda iş yapmak için yatırım yapmış olanlara en az 9000 Euro geri ödemesiz yardım.

2) Bu sektörde işletmesi olanlara ve iş kalmadığı için zora düşenlere 9000 Euro, geri ödemesiz yardım

3) Bu alanda, kayıtlı çalışan ve “solo- serbest meslek yapan” seks işçilerine, iş kaybı, çalıştıkları yerlerin ödenemeyen kiraları, sermayenin ve yatırımlarının riske girmesi nedeniyle 9000 Euro karşılıksız yardım.

4) Birikmiş paraların erimesi ve düzenli gelir kaybı nedeniyle vergiler erteleniyor. Hatta bazı durumlarda 2020 için vergi alınmayacak.

5) Sağlık kasalarına her ay gelirin yüzde 16'sı oranında yapılan kesinti minimuma indirilecek. Seks çalışanları en alt aylık ödemeyi yapacak.

6) 9000 Euro'luk geri ödemesiz yardımı alamayan veya alıp da bir kaç ay yine işsiz kalan seks işçilerinin ev kiraları, yakacak- yiyecek paraları, radyo- tv vergileri, sağlık sigorta kesintileri ilgili İş Ajansları tarafından ödenecek.

7) Seks işçilerinin Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran boyunca, yaşamını sürdürmesini sağlayacak tüm giderler ve yan giderler, ilgili İş Ajansları tarafından karşılanacak.

8) Otel ücretlerini ödeyemeyen veya kalacak ev bulamayanlara, çalıştıkları yerlerde ücretsiz konaklama hakkı verildi.

9) Seks işçilerinin geri ödemesiz yardım ve üç ya da dört aylık devlet yardımı başvuru formları, çatı örgütleri tarafından ücretsiz doldurulacak.

10) Seks işçileri, ev kiralarını ödeyemeyecek durumda ise evden atılamayacak. Birikmiş ev kiralarını İş Ajansları üstlenecek.

ALMAN MEDYASINDAN MANŞETLER

Die Welt: “Böyle bir işle, işsiz kalınacağı kimin aklına gelirdi!”

BILD: “Seks işçilerinin meslek ve sermayeleri tehllikede”

FOCUS: “Seks yoksa para da yok. Seks işçileri krizde”

Der Spiegel: “Sokağa çıkamıyorlar. Çalıştıkları yerde yatmalarına izin çıktı”

Sözcü