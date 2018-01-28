ALMANYA DİYE KKTC’YE GETİRDİLER

Şener Şen ve İlyas Salman’ın başrolünü oynadığı ‘Banker Bilo’ filmi gerçek oldu. Adanalı 67 yaşındaki Halil Kesici, Almanya yerine KKTC’ye getirildi. Yaşlı adam, Girne’de 1 hafta yarı aç yarı tok yaşadı, banklarda yattı

ACI ÜSTÜNE ACI:

Halil Kesici eşi işle Adana’nın İncirli köyünde yaşıyor, devletten aldığı 700 TL’lik yardım maaşı ile de gül gibi geçinip gidiyordu. Azrail kapıyı çaldı, Kesici ailesinin hayatı altı üst oldu. Kesici, aynı kazada oğlu ve gelinini, 6 ay sonra da hayat arkadaşını toprağa verdi

İKİ TORUNU İLE KALDI:

Halil Kesici’nin oğlu ve gelini yaşamını yitirince biri 7 diğeri 9 yaşındaki iki torununu yanına aldı. Maaşı iki çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyince Kesici, çalışmaya karar verdi. Adana’da kapı kapı gezdi, iş aradı ama yaşlı olduğu için kimse O’na iş vermedi

ALMANYA DİYE KKTC’YE GELDİ:

İnsan düşmeye görsün. Halil Kesici, denize düştü yılana sarıldı. Derdini anlattığı bir tanıdığı yaşlı adamın aklına Almanya fikrini koydu. Halil Kesici, inandı cebindeki paranın büyük kısmını verdi. Gemiye bindi. Almanya’ya gittiğini sandı, Girne limanına indi

SOKAKLARDA YATTI:

Kendini Almanya’da zanneden ve kolayca iş bulacağına inanan Kesici, içerisinde bulunduğu durumu anlayınca panikledi. Cebinde kalan son para ile iki gün Girne’de bir otelde konakladı, karnını doyurdu. Para bitti, yaşlı adam sokakta kaldı. Kesici, kabus gibi bir haftanın ardından dün ülkesine döndü

Duygu ALAN-Devrim DEMİR

Umut tacirleri bir insanı daha mağdur etti. Mağdur bu kez Adanalı 67 yaşındaki Halil Kesici.

Girne’de elinde küçük valizi ile günlerdir sokak sokak gezip derdine çare arayan yaşlı adam, iki gözü iki çeşme başından geçenleri anlattı, yardım istedi.

Almanya diye KKTC’ye getirildiğini ve cebinde hiç parasının olmadığını söyleyen yaşlı adam, 5 gündür yarı aç yarı tok ve sokaklarda yaşadığını, ülkesine dönmek istediğini ancak imkanının olmadığını ifade etti.

Tek istediğim torunlarına bakabilmekti

Adana’nın İncirli köyünde yaşadığını ve hem öksüz hem de yetim olan biri 7 diğeri 9 yaşında iki torununa bakmakla yükümlü olduğunu söyledi.

KKTC’ye “Almanya” diye ve çalışmak için geldiğini söyleyen yaşlı adam, kandırıldığını ve bu durumu çok geç anladığını anlattı.

“Tek istediğim torunlarıma bakabilmekti” diyen yaşlı adam başından geçenleri Havadis’e anlattı.

İki evladını birden toprağa verdi

Halil Kesici, eşi ile birlikte Adana’nın İncirli köyünde, devletten aldığı 700 TL’lik yaşlılık maaşı ile sıkıntı çekmeden yıllarca yaşadıklarını söyledi.

Bir buçuk yıl önce bir tatil dönüşü oğlunun ve gelinin trafik kazası yaptığını ve bu kazada ikisinin de yaşamını kaybettiğini anlatan yaşlı adam, hem öksüz hem de yetim kalan iki torununu yanına aldığını kaydetti.

Ana yüreği dayanamadı

Halil Kesici, eşinin, oğlunun ve gelinin acısına dayanamayarak kazadan 6 ay sonra kalbine yenik düştüğünü söyledi.

Eşinin vefatı ile yıkıldığını ancak torunları için ayakta kalma mücadelesi verdiğini anlatan Halil Kesici, torunlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmaya karar verdiğini söyledi.

Adana’da uzun bir süre kapı kapı gezip iş aradığını anlatan yaşlı adam, kimsenin bu talebine olumlu karşılık vermediğini söyledi.

Kandırıldı

Derdini Adana’da bir tanıdığına anlattığını ve kendisine iş bulması için yardım istediğini söyleyen Kesici, sözünü ettiği kişi tarafından kandırıldığını ifade etti.

Kesici, “Bana Almanya’da kolayca iş bulabileceğimi ve Almanya’ya gitmem için yardım edebileceğini söyledi. İnandım. Gereken parayı ayarladım. Mersin Taşucu’ndan gemiye bindim. Almanya’ya gidiyorum zannettim. Girne’ye geldim” dedi.

2 gün barınabildi

Halil Kesici, cebinde kalan parası ile Girne’de bir otelde sadece 2 gün barınabildiğini söyledi.

Kesici, 5 gün sokaklarda uyuduğunu ve ülkesine dönmek için vatandaşlardan yardım istediğini ifade etti.

Torunlarına kavuştu

Havadis yaşlı adamın yardım çağrısına kulak verdi. Halil Kesici, Girne Turizm Limanı’ndan önceki gece 11.55 gemi seferi ile ülkesine döndü.

Havadis