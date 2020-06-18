Almanya, Türkiye’yi riskli bölgeler arasında sıraladı

Almanya, Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi koronavirüs tehlikesi nedeniyle riskli bölgeler listesine dahil etti. Türkiye'ye gidenler dönüşte karantinaya alınacak.

Almanya, Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeyi, yeni oluşturulan koronavirüs risk bölgesi listesine aldı. Robert Koch Enstitüsü tarafından hazırlanan ve düzenli olarak güncellenecek listede, Almanların tatil için tercih ettikleri Mısır, Tayland ve Fas gibi ülkeler de yer aldı.

Turizmcilerden Alman hükümetine "Türkiye" baskısı

Böylece uluslararası seyahat uyarısı gereği, listede yer alan riskli ülkelere gidenlerin Almanya'ya döndüklerinde 14 gün ev karantinasında kalmaları zorunlu hale geldi.

Yüksek salgın riski göz önünde bulundurularak belirlenen risk bölgelerinden Almanya’ya hava, deniz ya da kara yoluyla giriş yapanların, yetkili sağlık kuruluşlarıyla giriş yaptıkları bilgisini paylaşmalarının ardından evlerinde 14 gün karantinaya girmeleri ve bu süre zarfında ev dışından kimseyle görüşmemeleri gerekiyor.

"Tatilciler için caydırıcı bir durum"

Almanya'nın Türkiye'yi koronavirüs salgını nedeniyle riskli ülke olarak sınıflandırmasını DW Türkçe'ye değerlendiren Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Milletvekili Volkan Baran, uygulama nedeniyle Almanların Türkiye'de tatil yapma eğilimlerinin büyük ölçüde azalacağını söyledi.