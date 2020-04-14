Almanya’da coronada umut veren gelişme

Almanya'da corona virüsü ile mücadele eden en yetkin kurum olan Robert Koch Enstitüsü, salgın ile ilgili güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada corona virüsü vaka sayısının 2 bin 82 arttığı belirtilirken toplam vaka sayısının 125 bin 98 olduğu belirtildi. Bu oran son dört gündür düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

Almanya’da corona virüsü ile ilgili güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı… Almanya’da corona virüsü ile mücadele eden en yetkili kuruluş olan Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde corona virüsü vaka sayısının 2.082 artarak 125.98’e çıktığını duyurdu.

Bu oran ülke genelindeki vaka artış sayısındaki dördüncü günde de düşüş olduğu anlamına geliyor.

Öte yandan yetkililer son 24 saat içerisinde corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 170 artarak 2 bin 969’a çıktığını duyurdu.