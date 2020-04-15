Almanya’dan flaş corona hamlesi: Süre uzatıldı

Almanya hükümeti, corona virüsüyle mücadele kapsamında geçen ay alınan kısıtlama ve yasakların 3 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar kıldı.

Almanya hükümeti, corona virüsü kısıtlama ve yasaklarının en azından 3 Mayıs’a kadar uzatılmasına karar kıldı. Alman gazetesi Handelsblatt’ın dpa haber ajansına dayandırdığı haberde, kararın 16 eyalet için de alındığı belirtildi.

Geçen ay alınan yasakların uzatılmasıyla ilgili olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel’in önce kabinesiyle bir video konferans yaptığı ve daha sonra 16 eyalet temsilcisiyle görüştüğü belirtildi.